„Drei Winzer am Kamin“ gibt es am Samstag, 27. November, um 19 Uhr auf Youtube und Facebook im Livestream. Die Mußbacher-Spitzen-Mitglieder Wilfried Völcker vom Weingut Völcker, Bernd Weik vom Weingut Weik und Bastian Klohr von der Weinbiet Manufaktur treffen sich am Kamin und philosophieren über ihre Weine. Moderatorin Katja Klohr lenkt das Trio und bindet die Fragen der Zuschauer interaktiv ein. Die passenden Speiseempfehlungen kommen von Jörg Friedrich aus dem Haardter Restaurant Spinne. Verkostet werden der 2018er Blanc de Blancs Sekt brut vom Weingut Weik, der 2020er Philipp Bassler Grosses Gewächs Grauburgunder trocken aus der Weinbiet Manufaktur, der 2020er Löwenherz Sauvignon Blanc trocken vom Weingut Weik, der 2019er Gimmeldinger Schlössel Spätburgunder trocken vom Weingut Völcker, der 2019er Philipp Bassler Grosses Gewächs Spätburgunder trocken aus der Weinbiet Manufaktur und der 2017er Wilfried Privat Cuvée N° 11 vom Weingut Völcker. Weinpakete mit jeweils einer Flasche der verkosteten Weine sind ab sofort im Internet über shop.weinbiet.de/mussbacherspitzen.html oder in den Vinotheken der beteiligten Weingüter erhältlich.