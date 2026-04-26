„Taste the Trends“ hieß es am Samstag. 17 Weingüter präsentierten sich in den Geschäften. Die Innenstadt war gut besucht, die Resonanz fiel dennoch unterschiedlich aus.

Der Samstag zeigt sich von seiner schönsten Seite. Entsprechend voll sind die Fußgängerzonen und der Marktplatz. Einige Besucher haben den Samstag gezielt für ihren Stadtausflug ausgewählt, denn eine offene Weinprobe von 17 regionalen Weingütern verspricht ein interessantes Einkaufserlebnis. Zum zweiten Mal hat das Citymanagement der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) die Veranstaltung „Taste the Trends“ organisiert, bei der Händler und Winzer kooperieren.

In der Friedrichstraße hat ein Newcomer in der Weinbranche, die Chazanté-GmbH, einen Stand vor dem Sportcorner-Schaufenster eingerichtet. Der alkoholfreie Schaumtee weckt die Neugier der Passanten, die sich schnell zu einem Probeschluck entschließen. So wie Jakob Hapke, der begeistert von dem Geschmack ganz ohne Alkohol ist. „Nicht so süß. Toll für den Sommer“, ist sein Urteil. Eva Reitemeier vom Chazanté-Marketingteam freut sich über die guten Gespräche mit vielen Gästen. Sie ist überzeugt, dass viele Leute von dem Event wussten und deshalb einen Stadtbesuch eingeplant haben. „Der Handel scheint nicht zu kurz zu kommen“, sagt sie.

Vor der Käseglocke präsentiert sich das Weingut Peter Stolleis. Der Platz vor dem Geschäft ist verwaist, denn die große Baustelle am und um den Klemmhof lädt nicht gerade zum Flanieren ein. Ulrich Hoffmann, Inhaber der Käseglocke, weiß um die ungünstige Situation und will mit der Aktion auf sich aufmerksam machen. „Ich finde gut, dass wir auf dem Plan, den das Citymanagement herausgegeben hat, eingezeichnet sind. Dann sehen die Kunden, wie sie uns problemlos erreichen können.“ Er nehme gerne teil an Aktionen, um die Innenstadt zu beleben.

Spontaner Tanz

Das Weingut Clade hat sich an der Ecke zum Juwelier Velhorn positioniert. Die Winzer sind zufrieden mit der Resonanz. Schon zum zweiten Mal nehmen sie teil, um die Sichtbarkeit und den Bekanntheitsgrad ihres Weingutes zu festigen. Frank und Alexandra Beck sind extra wegen des Events in die Stadt gekommen. „Ich habe davon in der RHEINPFALZ gelesen“, sagt sie. Sie wollen den Tag zum Schlendern durch die Geschäfte und zum Plaudern mit den Winzern nutzen. Die Stimmung rund um das Kriegerdenkmal ist gelöst und verströmt südliches Flair. Zu der Musik einiger Straßenmusikanten tanzen zwei Pärchen ganz spontan und erfreuen sich des Beifalls der anderen Passanten.

Oberbürgermeister Marc Weigel und die Geschäftsführerin der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft, Karin Henneke, sind gemeinsam unterwegs. Weigel ist sehr zufrieden: „Taste the Trends“ werde gut angenommen und die Stadt sei voll. Die Stadt, so Weigel, wolle die Veranstaltung beibehalten und sogar noch intensivieren. Die Verbindung von Wein und Einzelhandel sei gelungen. Er ist überzeugt, dass solche Events speziell für Touristen interessant seien. Henneke weist auf die Händler in der Kellereistraße hin, die sehr froh darüber seien, wieder aktiv teilnehmen zu können. „Sie haben eine schöne Atmosphäre geschaffen“, sagt sie.

Viele Menschen unterwegs

Modehändler Markus Schmitt begrüßt die Aktion, die eine gute Verbindung zum Einzelhandel schaffe und somit das Potenzial Neustadts sichtbar mache. „Wein und Handel bilden eine gute Symbiose, die sich gerade in Neustadt gegenseitig befruchten. Es ist für die Kunden großartig, dass sie sich an einem Tag von der Stärke unserer Weingüter überzeugen können“, sagt Schmitt.

Am Stand des Weincampus vor Cotto Wohnaccessoires ist die Stimmung weniger euphorisch. Dort bieten die Studenten ihre eigenen Weine an. Das Interesse der Passanten sei mäßig. Viele wollten um die Mittagszeit noch keinen Wein probieren, sagt eine Studentin. Klaus Fischer, Inhaber von Cotto, kann nicht sagen, ob ihm die Aktion mehr Kunden beschert. „Aber es schadet auch nicht.“ „Es ist eine gute Veranstaltung“, sagt Claus Zimmermann vom Weingut Probsthof. Er freue sich über die gute Werbung für das Weingut, für die er sich gerne engagiere. Seinen Stand hat er vor der Boutique La Laine aufgebaut. Die Inhaberin der Boutique, Sylvie Breidenbach, hat beobachtet, dass viele Menschen den Samstag für ihren Stadtbummel gewählt haben. Es sei eine gute Veranstaltung, die viel besser angenommen werde als im vergangenen Jahr.