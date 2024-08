Schild zerstört: Dumme-Jungen-Streich oder Meinungsäußerung?

Die Debatte um die Umbenennung der Pfälzischen Weinkönigin und die Abschaffung der Krone hat pfalzweit für Aufruhr gesorgt. Viele Pfälzer wollten sich mit den neuen PfalzWeinBotschaftern nicht abfinden und protestierten gegen die Änderung. Andere sehen das Amt als antiquiert und wollen es modernisieren. Die Emotionen kochten hoch – so hoch, dass es in Geinsheim am Wochenende zu Vandalismus kam? Wie Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann berichtet, ist ein Schild mit dem Abbild von Weinprinzessin Leonie I. am Platz an der großen Weinkiste in Richtung Neustadt mutwillig zerstört worden. Vermutlicher Tatzeitpunkt: Samstagnacht. Ärgerlicher Dumme-Jungen-Streich oder Meinungsäußerung in der hitzigen Debatte? Am Dienstag ruderte die Pfalzwein in Sachen Weinkönigin jedenfalls zurück. Zumindest in diesem Jahr bleibt die Hoheit erhalten. Egal wie Vandalen das finden.