Weil Lea Lechner an Corona erkrankt ist, muss der für Sonntag geplante Empfang für sie als neue Pfälzische Weinprinzessin in der Diedesfelder Festhalle ausfallen. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Darüber will die Diedesfelder Ortsverwaltung dann entsprechend informieren.