In Neustadt wird es keinen Kreativwettbewerb geben, um ein stadtspezifisches Ampelmännchen für einige Fußgängerampeln zu finden. Der Aufsichtsrat der Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH hat sich dagegen ausgesprochen, wie Vorsitzender Markus Penn auf Anfrage erklärte. Stattdessen soll der Neustadter Künstler Gerhard Hofmann Vorschläge machen. Da es sich um ein Motiv handeln muss, das einem Menschen ähnelt, wird beispielsweise an eine Weinprinzessin samt Krone gedacht. Der Stadtrat hatte in seiner jüngsten Sitzung auf CDU-Antrag beschlossen, die TKS mit einem Wettbewerb zu beauftragen.