Die Neustadter Weinfestsaison steuert auf ihren Höhepunkt zu. Vom 27. September bis zum 14. Oktober wird wieder das Deutsche Weinlesefest gefeiert. Jahrmarktfans müssen sich etwas umstellen. Und das Fest wird sich auch auf den Innenstadt-Verkehr auswirken.

Die Großbaustelle auf dem Bahnhofsvorplatz wirkt sich auch auf die Planung des Deutschen Weinlesefests aus. Das ist keine Überraschung. Da der Umbau des Bahnhofsvorplatzes von langer Hand geplant ist, hatte die Tourist, Kongreß und Saalbau (TKS) GmbH ausreichend Zeit, die Festtage an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Klar ist, dass pünktlich zur Mittagszeit am 27. September die Haiselscher öffnen und Gäste bewirten werden. Gute Nachricht für Haiselscher-Fans: Sie müssen sich trotz Baustelle nicht umstellen und finden ihr gewohntes Angebot auf dem Areal vor dem Saalbau.

Weinlesefest-Fans wissen, dass der Jahrmarkt immer ein paar Tage nach der Öffnung der Haiselscher startet. Dieses Mal öffnen die Rummel-Stände und Fahrgeschäfte ab dem 3. Oktober. Wer diese Angebote gerne ansteuert, wird auf dem Bahnhofsvorplatz Pech haben. Denn wegen der Baustelle kann dort kein Jahrmarkt stattfinden. Stattdessen wird mit Riesenrad, Kettenkarussell und Co. in den Bereich Exterstraße/Alter Turnplatz (Höhe Achat-Hotel bis Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße) umgezogen. Für den Innenstadtverkehr bedeutet dieser Umzug einige Einschränkungen. Was genau auf Autofahrer und die Nutzer des Busangebots während des Weinlesefests an Veränderungen zukommt, wollen Stadt und TKS noch im Detail vorstellen, teilt das Stadtmarketing auf Anfrage mit.

Umzug am 13. Oktober

Fester Bestandteil des Deutschen Weinlesefests ist unverändert auch der Spiegelpalast „Bon Vivant“ auf dem Hetzelplatz (ab 2. Oktober). Dort finden dann auch wieder verschiedene besondere Wein-Aktionen statt. Zum Deutschen Weinlesefest wird es am 6. Oktober wieder einen verkaufsoffenen Sonntag geben, und Höhepunkt des Trubels wird am Sonntag, 13. Oktober, ab 13.30 Uhr der große Winzerfestumzug sein.

Traditionell eingebettet ins Weinlesefest sind auch Wahlen und Veranstaltungen im Saalbau. Die 76. Deutsche Weinkönigin wird am 27. September im Saalbau gekürt (der Vorentscheid ist am 21. September). Für den 12. Oktober ist die große Pfalzweinprobe der Weinbruderschaft vorgesehen. Nicht erwähnt wird in der ersten Programmübersicht die Kür des „PfalzWeinBotschafters“, der oder die laut Pfalzwein-Beschluss die Nachfolge der Pfälzischen Weinkönigin antreten soll. Terminiert ist die Kür für 4. Oktober. Auf Nachfrage, ob die Stadt aufgrund des Konflikts mit der Pfalzwein rund um die Abschaffung des Titels Pfälzische Weinkönigin diese Veranstaltung nicht genannt habe, heißt es vom Stadtmarketing: Nein, das sei keine Retourkutsche. Vielmehr gebe es zum Deutschen Weinlesefest ein so großes Programm, dass man nicht alles nennen könne. Außerdem sei beim Thema „PfalzWeinBotschafter“ derzeit noch „vieles unklar“. Daher habe man sich entschieden, „schon mal das zu kommunizieren, was feststeht“. Weitere Informationen zu Details rund ums Deutsche Weinlesefest seien vorgesehen.