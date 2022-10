Die Neustadter Polizei hatte am Sonntag nach Ende des Weinlesefests noch einiges wegen Trunkenheitsfahrten zu tun. Gegen 22.40 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Auto in der Saarlandstraße in Schlangenlinien fahre. Die Polizei traf den Fahrzeughalter an seiner Wohnung an. Er sagte zu den Beamten, dass er mit seiner Frau auf dem Weinlesefest gewesen sei. Aufgrund des starken Alkoholgeruchs wurde bei der Frau ein Test vorgenommen: Dieser ergab 2,15 Promille. Daher wurde der Führerschein der Frau sichergestellt. Beide müssen sich zudem in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem kontrollierte die Polizei gegen 1.15 Uhr in der Spitalbachstraße zwei Personen, die auf einem E-Scooter unterwegs waren. Der 28-Jährige und seine 24-jährige Begleiterin sagten, dass sie auf dem Weinlesefest gewesen seien. Der 28-jährige E-Scooter-Fahrer sagte, dass er zwei Schorle getrunken habe. Der Alkoholtest ergab 1,26 Promille. Die Fahrt war für beide damit beendet, den Heimweg mussten sie zu Fuß antreten.