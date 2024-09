In gut zwei Wochen beginnt in Neustadt das Deutsche Weinlesefest. Der Aufbau traditionellen Haiselscher zur Bewirtung der mehreren zehntausend Gäste auf dem Platz vor dem Saalbau hat begonnen. Das Schmuddelwetter am Mittwochvormittag hielt die Helfer nicht davon ab, fleißig zu werkeln. Das Deutsche Weinlesefest beginnt am Freitag, 27. September, zur Mittagszeit. Ab dann werden Besucher bewirtet. Der Jahrmarkt als zweiter Bestandteil des Weinlesefests beginnt am 3. Oktober. Aufgrund des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes müssen die Fahrgeschäfte und Rummelstände aber in den Bereich Exterstraße/Alter Turnplatz umziehen. Fester Bestandteil des Festprogramms sind auch wieder die Wahlen zur Deutschen (27. September) und Pfälzischen Weinkönigin (4. Oktober) sowie der große Winzerfestumzug am Sonntag, 13. Oktober, 13.30 Uhr. Darüber hinaus gibt es am 6. Oktober einen verkaufsoffenen Sonntag und weitere Wein-Aktionen am Spiegelpalast auf dem Hetzelplatz. Das Weinlesefest endet dann am Montag, 14. Oktober.