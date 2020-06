Das 86. Deutsche Weinlesefest ist wegen Corona abgesagt. Jetzt überlegt die Tourist-Gesellschaft, ob man zumindest für die Neustadter ein Weinerlebnis anbieten kann. Doch wie soll gefeiert werden, wenn man eigentlich nicht feiern darf?

Für Markus Penn ist klar: „Wenn ich aufs Weinlesefest gehe, will ich mich mit Freunden treffen, will Menschen erleben.“ Ein Glas Wein könne er auch zuhause trinken, im Weingut oder eben im Restaurant. Doch wie in Zeiten von Corona ein solches Gemeinschaftserlebnis zumindest im kleinen Stil ermöglichen? Darüber macht sich die städtische Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH derzeit Gedanken. Nach der Sommerpause soll dann im Aufsichtsrat darüber diskutiert werden, dessen Vorsitzender der FDP-Politiker Penn ist.

Am Mittwoch hatten Bund und Länder festgelegt: Bundesweit sind Großveranstaltungen auch weiterhin verboten, vorerst bis Ende Oktober. Das Land Rheinland-Pfalz arbeitet nun an der zehnten Corona-Bekämpfungsverordnung. Vermutlich werden ihr noch einige folgen, und damit auch neue oder veränderte Hygienekonzepte. Folglich ist es für die TKS nicht einfach, zu planen, wie ein Weinerlebnis im Frühherbst aussehen könnte.

Kein Feuerwerk, kein Umzug

Warum sie sich trotzdem die Mühe macht? Schaustellern und Haiselscher-Betreibern soll ermöglicht werden, etwas zu erwirtschaften, sagt Penn. Außerdem würden die Touristiker gerne den Neustadtern etwas bieten. An Gäste von außerhalb sei nicht gedacht. Daher sollte das alternative Konzept auch keinesfalls an das Deutsche Weinlesefest erinnern. Was auch heißt: kein Feuerwerk, kein Winzerfestumzug.

Was Penn und TKS-Geschäftsführer Martin Franck stark umtreibt, sind die Corona-Regeln: Wie in jeder Gastronomie, wäre da beispielsweise die Registrierungspflicht – in einem Haiselsche kaum vorstellbar. Gegessen und getrunken werden darf bislang nur am Tisch – ein Stehtisch aber zählt nicht.

Marktplatz scheidet aus

Auch die Standortfrage ist spannend: Der Abstand muss ausreichend sein, also zum Beispiel eine Art Weinmeile durch die Stadt? Der Marktplatz würde dabei schon wieder ausscheiden, dort käme ein Haiselsche nicht nur der Gastronomie, sondern auch dem samstäglichen Wochenmarkt in die Quere. Ob der Spiegelpalast leichter zu handhaben wäre oder die obere Etage in der Hetzelgalerie genutzt werden darf, gehört zu den weiteren offenen Fragen.

Nächste Woche gibt es eine Ideenrunde mit Schaustellern und Haiselscher-Betreibern, wie Penn erklärt. Dann wird es auch darum gehen, ob sich Nutzen und Aufwand für sie überhaupt die Waage halten würden.:„Ein Mehrwert muss da sein, drauflegen will natürlich keiner.“ Aller Voraussicht nach müsste auch jedes Haiselsche formal allein für sich stehen, also eine eigene Konzession bekommen: Unter dem Dach der TKS wird das dem Aufsichtsratsvorsitzenden zufolge nicht möglich sein, da sie im Gegensatz zum Deutschen Weinlesefest nicht der Veranstalter wäre.

Und an Weihnachten?

Klar scheint bisher nur eines: Wenn es mit einer Alternative klappen sollte, würde dazu auf jeden Fall etwas früher eingeladen als zum Weinlesefest, das vom 2. bis 12. Oktober gefeiert worden wäre. Also eher gegen Ende September. Spätestens dann soll übrigens eine weitere Entscheidung fallen: Ob der Weihnachtsmarkt ausgerichtet wird oder nicht.