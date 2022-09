Wegen des Deutschen Weinlesefests vom 23. September bis einschließlich 12. Oktober werden die Bushaltestellen am Hauptbahnhof verlegt. Laut Stadt fährt die Linie 515 (Afrikaviertel – Heidenbrunnental) ab Freitag ab dem Bahnhofsvorplatz in Höhe der Taxi-Stellplätze. Die Linie 517 (Neustadt – Iggelbach/Esthal) und 512 (Neustadt – Deidesheim/Forst) fahren ab Exterstraße. Alle anderen Buslinien verkehren ab der Esso-Tankstelle in der Landauer Straße. Die Haltestellen in der Karl-Helfferich-Straße entfallen.

Beim Winzerfestumzug am Sonntag, 9. Oktober, werden zudem von 11 bis 19 Uhr alle Haltestellen an die Haltestelle „Krankenhaus“ in der Landauer Straße verlegt. Nur die Linien 515 und 517 fahren ab „Talpost“. Das Afrikaviertel wird dann nicht bedient.