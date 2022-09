Schon die ganze Woche über sind viele Besuchergruppen in Neustadt unterwegs, am Freitag aber startet das Deutsche Weinlesefest in die Vollen. Ab dann sind neben den Haiselschern die Kerwe auf dem Bahnhofsvorplatz sowie der Spiegelpalast auf dem Hetzelplatz geöffnet. Derzeit geht der Aufbau in die Endphase. Ein Hingucker ist wie immer das Riesenrad, von dem aus auch der beste Ausblick über das Festtreiben zu haben ist. Ermäßigte Fahrpreise und Sonderangebote erwarten die Besucher beim Familientag am 5. Oktober. Über das lange Wochenende gibt es beim Weinfestival im Spiegelpalast sowohl die Jungwinzer-Matinee (2. Oktober) als auch den Tag der Sekte (3. Oktober). Gewerbe und Handel laden für 2. Oktober zum traditionellen verkaufsoffenen Sonntag ein. Alle Informationen rund um das Deutsche Weinlesefest gibt es im Internet unter www.neustadt.eu.