Was hat es eigentlich mit diesen großen, glänzenden Platten auf sich, die sich vom Neustadter Saalbau durch die Fußgängerzone ziehen? Wer alles über den „Wine Walk of Fame“, den Spaziergang entlang der Weinlegenden wissen will, kann ein Angebot der Tourist-Gesellschaft nutzen.

Allerdings wird nicht nur durch die Innenstadt spaziert, sondern es wird auch getrunken. Laut Tourist-Gesellschaft handelt es sich um „herausragende Weine deutscher und internationaler Spitzenweingüter“, anhand derer echte Weinlegenden kennengelernt werden könnten. Was auch den Preis von 99 Euro erklärt. Zum Trost: Im vergangenen Jahr waren es 159 Euro. Darin inbegriffen sind neben einem Sekt sechs Weine, Brezel, Brot und Wasser. Wen das reizt, sollte sich auf insgesamt drei Stunden Programm einstellen – eine Stunde laufen, zwei Stunden verkosten.

Damit die Rundgänge tatsächlich angeboten werden, liegt die Teilnehmerzahl bei mindestens zwölf. Klappt es damit, ist immer der letzte Samstag im Monat von März bis einschließlich Oktober als Veranstaltungstag gesetzt. Gestartet wird dann um 16 Uhr am Saalbau. Kontakt unter 06321 92680 oder E-Mail an touristinfo@neustadt.eu.