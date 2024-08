Die anstehenden Feste in Diedesfeld und Lachen-Speyerdorf haben Einfluss auf den Busverkehr. Laut Stadtverwaltung betrifft das während der Diedesfelder Weinkerwe bis Mittwoch, 21. August, die Linien 500 und 501, die nun durch die Baustelle in der Weinstraße zu den Haltestellen Diedesfeld Süd und Am Dorfplatz fahren. Die Ersatzhaltestelle in der Kreuzstraße wird während der Kerwe nicht bedient.

In Lachen-Speyerdorf sind der Stadt zufolge die Linien 507 und 510 betroffen. Während der Bauern- und Winzerkerwe bis einschließlich Dienstag, 20. August, sind die Haltestellen Pfälzer Hof, Schloss, Alte Turnhalle und Kirrweiler Straße gesperrt, als Ersatzhaltestellen dienen Goethestraße/Ecke Theodor-Heuss-Straße sowie Bonhoefferstraße.