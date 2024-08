Die Auflagen während der Pandemie sind längst Geschichte. Umso größer ist jetzt die Freude, dass die Deidesheimer Weinkerwe wieder zu ihren Ursprüngen zurückkehren kann, auch wenn es die eine oder andere Neuigkeit gibt.

Auf der Woigass, auf dem Stadtplatz, aber auch in den Höfen der Weingüter und auf dem Marktplatz soll an den kommenden zwei Wochenenden gefeiert werden. Und auch Livemusik wird es überall geben.

Los geht die Weinkerwe am Freitagabend um 19 Uhr mit der Verabschiedung der aktuellen Weinprinzessin Lena I. und der anschließenden Inthronisierung der neuen Weinhoheit Anna III. in der Stadthalle, die vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dieter Dörr sowie den Vertretern der Bauern- und Winzerschaft auserkoren wurde.

Auf die Krönung folgt die große Riesling-Weinprobe, die diesmal unter dem Motto „Melodie des Rieslings mit dem Kultur- und Weinbotschafter Ludwig Maier und …“, stehen wird. Während die Gäste in der Stadthalle die Rieslinge munden lassen, wird bei den sommerlichen Temperaturen mit einem Ansturm der Gäste aus nah und fern gerechnet. Dabei wird es fast überall wieder Livemusik geben. Auf dem Stadtplatz spielt „Revoc“, vor der Weinbar 1911 sorgen „Rainbow Rocket“ und im Hofgarten des Deidesheimer Hofes sorgt die „Fabian Schreiber Coverband“ für Unterhaltung. Im Weingut von Winning spielt „Akustik Element“, im Anwesen von Buhl legt DJ Stephano House Music auf.

Offizielle Eröffnung am Samstag

Die offizielle Eröffnung der Kerwe ist allerdings erst am Samstag um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Zuvor findet in der katholischen Kirche der Eröffnungsgottesdienst statt. Dass die Eröffnung erst am zweiten Tage der Kerwe stattfindet, hat einen guten Grund: Gemeinsam mit den Kerwebuwe wird die frischgekrönte Weinprinzessin bei ihrer ersten Amtshandlung am Vormittag im Deidesheimer Stadtwald auf die Suche nach einem Kerwebaum gehen, der dann anschließend vor dem Kerwebuwe-Haisl mit bunten Bändern geschmückt wird. Am Abend wird der Baum vor dem Deidesheimer Hof in die Höhe gebracht, und Samuel Groß von den Kerwebuwe hält nach der Begrüßung von Stadtbürgermeister Dieter Dörr die Kerwered’. Musikalisch wird die Eröffnung von der Kolpingkapelle Deidesheim begleitet, ehe das fröhliche Treiben in den Höfen und auf Woigass seine Fortsetzung findet.

Zu den Höhepunkten der Weinkerwe am ersten Wochenende zählen unter anderem die Matinee am Sonntagvormittag um 11 Uhr mit dem Salon-Ensemble Gilcher im Hausgarten des Weingutes Jul. Ferdinand Kimich und die Modenschau von Fräulein Großartig und dem Casino Deidesheim 1896 um 14 Uhr zum Motto „Mode und Wein“.