Die Stadt Deidesheim steht bei der Planung der Weinkerwe, die traditionell im August stattfindet, wieder bei Null. Der Stadtrat hat die bisherigen Pläne, die vorsahen, das Fest in abgespeckter Version als „Weinsommer“ in den Höfen zu feiern, am Dienstag mit knapper Mehrheit abgelehnt. Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) hatte für eine solche Variante geworben, um Zeit für die Entwicklung eines ausgereiften Sicherheits-, Hygiene- und Verkehrskonzepts zu haben. Dieses hätte dann ab 2023 greifen sollen. Gerade die Sicherheits- und Hygienevorschriften seien im Vergleich zu 2019 deutlich verschärft worden, erklärte er im Rat. Ein praktikabler Vorschlag, wie diese zu erfüllen seien, liege bislang nicht vor.