Seit Freitagabend wird in Deidesheim gefeiert, am Samstag folgt um 18 Uhr die offizielle Eröffnung mit Kerweumzug, Kerweredd und dem Aufstellen des Kerwebaums. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Kolpingkapelle. Versorgen können sich die Gäste an den Ständen in der „Woigass“ (Bahnhofstraße) oder in einem der traditionsreichen Weingüter oder Restaurants. Galerien und Geschäfte laden zum gemütlichen Bummeln ein, außerdem wird jede Menge Live-Musik und Kleinkunst geboten. Viel Spaß versprechen auch die Fahrgeschäfte, darunter das Riesenrad „Alte Liebe“ und ein neues Kinderkarussell.