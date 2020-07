Unter dem Motto „Weinfest aber sicher und anders“ wird in Duttweiler am ersten Augustwochenende gefeiert, und zwar live und nicht per Internetübertragung, auf die in anderen Ortschaften gesetzt wird.

Los geht es am Freitag, 7. August, um 18 Uhr mit einer Eröffnungszeremonie auf dem Dorfplatz. Mit dabei sind Ortsvorsteher Kay Lützel und die Mitglieder des Ortsbeirats sowie Weinprinzessin Jil Gehrmann. Dabei soll genau darauf geachtet werden, dass Abstandsregeln und sonstige Corona-Auflagen eingehalten werden, wie in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates thematisiert wurde.

Auch musikalische Unterhaltung geplant

Das gilt auch für das geplante Konzert im Weingut Kühborth & Sinn. Dort spielt ab 19 Uhr das Bollwerk Duo etwa zwei Stunden lang. Die Anzahl der Zuhörer ist auf 100 begrenzt, Karten müssen im Vorverkauf erworben werden. Im Eintrittspreis von 10 Euro ist ein Glas Secco enthalten. Die Winzergruppe Duttweiler Cuvée wird Dampfnudeln anbieten.

Am Samstag wird ab 19 Uhr in der Festhalle der Film „Südafrika – Der Kinofilm“ gezeigt und von den Filmemachern Silke Schranz und Christian Wüstenberg moderiert. Auch hier gibt es Karten nur im Vorverkauf, die Anzahl der Zuschauer ist auf 108 beschränkt.

Essen zum Mitnehmen nach Vorbestellung

Von Freitag bis Montag soll es in verschiedenen Weingütern jeweils ein Essen zum Mitnehmen geben, das spätestens einen Tag vorher telefonisch bestellt werden muss. Ohne Vorbestellung reicht die Duttweilerer Feuerwehr am Sonntag, 9. August, 11 Uhr, Besuchern auf dem Dorfplatz Spießbraten mit Kartoffelsalat. So lange der Vorrat reicht.

Ebenfalls am Sonntag soll die in ehrenamtlicher Arbeit auf dem Dorfplatz aufgestellte Sitzgruppe mit einer kleinen Feier eingeweiht werden.

Info