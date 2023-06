Sag mir, wo viele frühere Weinkehlchen sind – diese Frage stellt sich für den Ehemaligen-Verein am 15. Juli. Dann gibt es ein großes Treffen im Kaltenbrunnertal. Gelegenheit, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Wie wichtig Zeitzeugen sind, kann gar nicht oft genug gesagt werden. Noch wichtiger ist es, deren Erinnerungen für die Nachwelt festzuhalten, damit sie die Zeitläufte überdauern. Das gilt für große und kleine Ereignisse, für Weltpolitisches und für Privates. Und natürlich auch für die Vereinslandschaft in Neustadt, die in früherer Zeit ein Aushängeschild besaß, mit dem die Stadt überall bekannt wurde: die „Pfälzer Weinkehlchen“.

Um nur ein Beispiel von vielen möglichen zu nennen: 1982, als mit Unterstützung Neustadts die englische Partnerstadt Lincoln ihren ersten Weihnachtsmarkt ausrichtete, zierte nicht nur eine zwölf Meter hohe Neustadter Tanne den Budenzauber. Atmosphäre à la „german Weihnacht“ zauberten auch die mitgereisten Weinkehlchen mit sieben Konzerten in vier Tagen.

Stark geprägt

2019 hatte der Chor seinen 70. Geburtstag mit einem Konzert im Saalbau gefeiert. Auf der Bühne standen über 150 Akteure, sechs Gruppen aus sieben Generationen Kinderchor. „Dass die Lieder aus den Kindertagen bis heute in den Köpfen und in den Stimmen der Sängerinnen und Sänger sind“, ist für Claudia Albrecht, selbst ein ehemaliges Weinkehlchen und Ortsvorsteherin von Gimmeldingen, eine beeindruckende Tatsache, „ein Zeugnis dafür, wie sehr diese Zeit als Weinkehlchen geprägt hat“.

»Wir waren die Weinkehlchen«: Konzert zum 70-Jährigen. Archivfoto: LM

Im selben Jahr – noch vor dem Konzert – wurde der Kinderchor aber aufgelöst. Der Verein allerdings existiert weiter. Eine kleine Gruppe Ehemaliger – „Wir waren Weinkehlchen“ – ist aktiv, singt die original Kinderchorsätze und gibt Konzerte. „Solange wir die Tradition und das Liedgut erhalten können, werden wir singen und anderen damit eine Freude machen“ sagt Albrecht als erste Vorsitzende. Nächster Auftritt von „Wir waren Weinkehlchen“: ein Weihnachtskonzert am 16. Dezember in der Nikolauskapelle in Gimmeldingen.

Viele sollen kommen

Doch zurück zu den Zeitzeugen. „Wir wissen nicht, wie lange es diese Familie noch gibt, die ältesten sind ja bereits über 80 Jahre alt“, sagt der Dirigent des Ehemaligenchors, Norbert Kaul. Deshalb wird nun an eine alte Tradition angeknüpft, an den sogenannten Tag der Weinkehlchen. Mit ihm soll allen Ehemaligen die Möglichkeit gegeben werden, sich wieder einmal zu treffen, sich auszutauschen, von früher zu erzählen und sich natürlich auch „an ein einzigartiges Liedgut“ zu erinnern.

„Wir hoffen, dass viele Sängerinnen und Sänger aus den verschiedenen Chorgenerationen unserem Aufruf folgen und kommen“, so Claudia Albrecht. Termin ist Samstag, 15. Juli. Um 11 Uhr geht es in der Hauberallee los, um von dort gemeinsam an die Hütte im Kaltenbrunnertal zu laufen, wo „Spießbraten, Getränke und gute Gespräche“ warten. Wer nicht mehr so gut zu Fuß sei, könne natürlich auch direkt zur Hütte fahren, ergänzt die Vorsitzende. Um ein wenig planen zu können, bittet sie um eine Anmeldung. Am besten bis 5. Juli und per E-Mail an info@claudiaalbrecht.de.