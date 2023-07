Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So viel Liedgut und geballte Sangeskraft war wohl noch nie bei einer Wanderung durch den Neustadter Wald: Am Samstag trafen sich in der Hauberallee zwei Dutzend Mitglieder des Ehemaligen-Vereins „Wir waren Weinkehlchen“ zu einer Wanderung zur Kaltenbrunnerhütte.

Bereits zu Beginn der Tour gaben sie auf dem Parkplatz mit „Fort mit den Grillen“ eine Kostprobe ihres immer noch präsenten Könnens. Einen guten Kilometer weiter wurde an der Königsmühle