Seit 1620 in Familienhand: Das Forster Weingut Heinrich Spindler verbindet jahrhundertealte Tradition mit moderner Kellerkunst – samt eigener Schatzkammer.

Der Begriff Familie ist im Weingut Heinrich Spindler wahrlich kein Fremdwort. Das Weingut wird seit 1620 inzwischen in der elften Generation von derselben Familie geführt und dürfte damit zu den ältesten familiengeführten Weingütern der Region zählen. Nach Angaben des Hauses fand hier bereits 1791 die erste nachweisbare Weinversteigerung statt. Das 1770 errichtete Gutshaus beherbergt bis heute auch den traditionsreichen Keller mit seiner Schatzkammer.

Was einst nach dem Dreißigjährigen Krieg von Sontag Spindler begonnen wurde, führt heute Markus Spindler weiter. Er trat 2007 nach seinem Önologie-Studium in Geisenheim in die Fußstapfen seines Vaters Hans Spindler. Das Weingut bewirtschaftet rund 20 Hektar Rebfläche. Bereits 1656 hatte Weingutsgründer Sontag Spindler 30 Ar im berühmten Forster Kirchenstück vom Spital erworben. Die Lage umfasst heute insgesamt 3,6 Hektar, an denen mehrere Weingüter beteiligt sind.

Der Weinbau unterliegt dem Wandel der Zeit

Zum Familienbetrieb gehört außerdem ein Gutsausschank, der 1933 gegründet wurde und heute von Markus Spindlers Bruder Florian geführt wird. Dieser verantwortet auch die Weinbar Magnum44.

Das Herzstück des Weinguts ist jedoch der Keller. Beim Gang die Treppe hinunter fallen zunächst die zahlreichen Edelstahltanks im hinteren Bereich des Hauskellers auf. Ein Widerspruch zur jahrhundertealten Tradition? Für Markus Spindler keineswegs. Auch der Weinbau unterliege dem Wandel der Zeit. Durch die Auswahl verschiedener Materialien – Holz, Edelstahl oder Beton – habe sich die Qualität der Weine weiterentwickeln können. Gemeinsam mit Kellermeister Georg Lutz, der zum Kreis der „jungen Talente der Pfalz“ zählt, nutzt Spindler die unterschiedlichen Möglichkeiten der Kellerarbeit gezielt aus.

Nicht nur Edelstahltanks finden sich im Keller, sondern auch Holzfässer lassen sich noc h entdecken. Foto: Jochen Willner

Im vorderen Teil des Hauskellers gibt es eine Besonderheit: Zur Geburt seiner drei Söhne ließ Hans Spindler jeweils ein Eichenfass mit dem Namen des Kindes und einem persönlichen Spruch anfertigen. Die drei Doppelstückfässer haben bis heute einen besonderen Platz im Weingut. Auf dem Fass des ältesten Sohnes Ulrich steht: „In der Rebe das Leben“. Das Fass von Markus trägt die Worte: „In einem Fass Wein steckt Freundschaft“. Und auf dem Fass des jüngsten Sohnes Florian ist zu lesen: „Wein ist die Hochzeit von Himmel und Erden“. Die Fässer dienen nicht nur der Erinnerung, sondern sind bis heute im Einsatz.

Alte Weine in der Schatzkammer

Auch Markus Spindler ließ für seine drei Kinder individuelle Stückfässer aus Pfälzer Eiche anfertigen. Über eigene Fässer dürfen sich Vincent, Gabriel und Charlotte freuen.

Weitere Besonderheiten finden sich im sogenannten „Roten Keller“. Dort wurde noch bis vor rund 30 Jahren mit einem Betonfass gearbeitet, von dem heute noch ein Teil erhalten ist. Inzwischen lagern dort vor allem die Rotweine des Hauses in Tonneaus. Der Name des Kellers stammt übrigens nicht vom Wein, sondern vom rötlich wirkenden Boden.

Die älteste Flasche in der Schatzkammer von Spindler: Ein 1889 Forster Kirchenstück feinste Auslese. Foto: Sandra Fehr/oho

In unmittelbarer Nähe zum Flaschenlager befindet sich außerdem ein historischer Tonneau-Keller mit zahlreichen Eichenholzfässern und einer Darstellung des Forster Ungeheuers an der Wand.

Last but not least besitzt das Weingut eine kleine Schatzkammer. Dort lagert unter anderem ein Forster Riesling aus dem Kirchenstück von 1889, eine feine Lese. Ob diese Flasche eines Tages noch geöffnet wird, lässt Markus Spindler offen. Vor einigen Jahren habe er allerdings zum 100. Geburtstag seines Großvaters eine Flasche des Jahrgangs 1904 geöffnet – und sei überrascht gewesen, welche Qualität der Wein noch besaß.

Die Serie

In unserer Serie „Weinunterwelten“ öffnen Pfälzer Weingüter Türen, die sonst verschlossen bleiben. Wir werfen exklusive Blicke in alte Kellergewölbe und verborgene Schatzkammern – dorthin, wo Raritäten lagern und besondere Jahrgänge reifen.

