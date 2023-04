Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wechsel beim Weingut Schäffer in Hambach: Mit Johannes Schäffer übernimmt Schritt für Schritt der Junior. Jetzt stellt der 24-Jährige seine ersten Sekte vor. Zudem hat er konkrete Ideen für die Zukunft.

Der Weg vom Jungwinzer zum selbstständigen Unternehmer mit eigenem Betrieb ist fordernd und wird in aller Regel sorgsam in den Weingütern vorbereitet. So auch im Weingut Schäffer