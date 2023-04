Ende 2022 wurde es versprochen, jetzt ist es soweit: Am Dienstag, 11. April, 19 Uhr, werden Anwohner des Ölgässels in der Sitzung des Ortsbeirats zu der geplanten Aussiedlung eines Weinguts gehört. Zwar steht in der Beratungsvorlage der Stadtverwaltung kein Name, trotzdem ist klar, um welchen Betrieb es sich handelt. Denn bevor dort auf das aktuelle Vorhaben eingegangen wird, wird der erste Plan genannt, mit dem das Weingut aber vor Gericht gescheitert war. Damals handelte es sich um eine geplante Teilaussiedlung des Diedesfelder Weinguts Kriegshäuser in Richtung Hambach.

Dem jetzigen Vorhaben – gelegen zwischen Ölgässel und Kreuzstraße – steht laut Beratungsvorlage planungsrechtlich nichts entgegen. Warum, wird im Ortsbeirat dargelegt werden. Danach sollen betroffene Bürger zu Wort kommen können. Anwohner befürchten, dass der Betrieb im Außenbereich an der Ortsrandlage für sie selbst mehr Lärm und für die Natur zu große Eingriffe mit sich bringen könnte.

Die städtische Bauordnung sieht keinen Grund, den jetzigen Bauantrag abzulehnen. Beraten wird zunächst im Ortsbeirat, am Mittwoch dann im Umweltausschuss und am Donnerstag abschließend im Bauausschuss des Stadtrats.