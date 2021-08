Bei der diesjährigen Verkaufsausstellung „Maison & Jardin“ im Mußbacher Herrenhof war auch das Weingut Klohr aus Mußbach wieder drei Tage mit einem Weinausschank präsent. Im Vorfeld dieser Veranstaltung entschied sich die Winzerfamilie, den Erlös des Ausschanks an die Ahr-Winzer zu spenden, deren Weingüter vom Hochwasser zerstört wurden. An den drei Tagen des Ausschanks wurde noch eine Spendenkasse aufgestellt, die laut dem Weingut von den Besuchern der Messe gut befüllt wurde. So kam eine Summe von 850 Euro zusammen, die dem Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau gespendet wird.