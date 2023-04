Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Diedesfelder Weingut Kriegshäuser will aus dem Ortskern an den Ortsrand in die Gewanne Im Ölgässel aussiedeln. Sein Architekt Jürgen Trapp hat das Projekt jetzt öffentlich präsentiert. Dabei stellte er sich auch der Kommunalpolitik.

Um was geht es?

Das Diedesfelder Weingut Kriegshäuser will seinen Betrieb aus der Ortsmitte auf die Gewanne Im Ölgässel umsiedeln. Die Familie bewirtschaftet insgesamt