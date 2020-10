Die Lachen-Speyerdorfer Weingüter Schäfer und Stöckel-Hoos haben bei der nach ihren Angaben weltweit größten, offiziell anerkannten Weinbewertung AWC in Wien erfolgreich abgeschnitten. Das Weingut Stöckel-Hoos erhielt eine Gold- und fünf Silbermedaillen. Für das Weingut Schäfer gab es drei Gold- und sechs Silbermedaillen, zudem wurde es mit einem Stern für seine hervorragenden Ergebnisse ausgezeichnet. Zwei solcher Sterne erhielt das Weingut Schäfer: Damit zählt es nach eigenen Angaben zu den erfolgreichsten der über 1510 Teilnehmer und schloss an seine Sterne-Erfolgsserie seit 2010 an.