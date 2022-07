Die Internationale Fachkonferenz IVAS ist eine Woche lang zu Gast. Dominik Durner, Leiter des Weincampus Neustadt, bezeichnet das als einzigartige Chance.

Getagt wurde schon in Reims und Bordeaux in Frankreich, im spanischen Salamanca und in Graz in Österreich. Beim zwölften Mal aber ist die Internationale Fachkonferenz der Weinforschung erstmals in Deutschland zu Gast. Von Sonntag an bis 7. Juli kommen rund 250 Weinwissenschaftler aus der ganzen Welt im Neustadter Saalbau zusammen.

„Für Neustadt als Wissenschaftsstandort und auch für den Weincampus ist diese Konferenz eine einzigartige Chance, sich international zu positionieren“, sagt denn auch Dominik Durner, Professor und wissenschaftlicher Leiter am Weincampus Neustadt. Entsprechend stolz sind die Verantwortlichen, die Konferenz 2022 an die Weinstraße geholt zu haben. Durner: „Die Veranstaltung ist ein Meilenstein in der Entwicklung unseres Standorts.“ Er ist Mitglied eines zehnköpfigen Organisationskomitees, das durch wissenschaftliche Partner der Universitäten Bonn, Braunschweig und Kaiserslautern ergänzt wird.

2017 beworben

Vor 20 Jahren hatten sich laut Durner fünf Experten zusammengeschlossen, um diese weinanalytische Konferenz ins Leben zu rufen. Wie für die Olympischen Spiele, könnten sich Standorte um die Ausrichtung bewerben. „Wir haben uns 2017 beworben und den Zuschlag für 2021 erhalten, dann aber hat die Pandemie alles verzögert“, so der Neustadter Wissenschaftler.

An den fünf Konferenztagen wollen die Vertreter aller wichtigen Weinbauländer der Welt diskutieren: vorneweg über neue Beobachtungen und Innovationen in den Bereichen Weinchemie, Weinaroma-Analytik, Weinsensorik, Weinauthentizität und Künstliche Intelligenz. Dabei sollen Impulse für die internationale Weinforschung gegeben werden.

Dinner auf dem Schloss

Allerdings soll auch das bunte Programm nicht zu kurz kommen. Schließlich wird der Tagungsort Neustadt bei den Teilnehmern mit allem angekündigt, was dazu gehört: die historische Stadt Neustadt an der Weinstraße, umgeben von wundervollen Weinbergen, einigen der besten deutschen Winzer und dem Hambacher Schloss, der Wiege der deutschen Demokratie. Dort wird es zum Abschluss auch ein Gala-Dinner geben. Allerdings wollen sich die Konferenzteilnehmer ebenso über den deutschen Weinbau informieren. Es gibt Exkursionen zu pfälzischen Weingütern, Forschungsinstituten und Anbietern von Kellertechnologie. Unterstützt wird die Konferenz folglich nicht nur von der Stadt Neustadt und dem Landkreis Bad Dürkheim, sondern auch von der Weinbranche und der Pfalzwein.