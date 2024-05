Mit einer Stimme Mehrheit hat der Stadtrat am Donnerstagabend einem Antrag der CDU zugestimmt, mit dem ein Cannabis-Konsumverbot auf den Weinfesten und Kerwen in Neustadt gefordert wird. Unterstützt wurde der Vorstoß am Ende von Ratsmitgliedern der CDU und FWG. Dirk Herber (CDU) hatte den Antrag damit begründet, dass auf Weinfesten oft auch Kinder und Jugendliche mit dabei seien. Verstöße sollten mit einem Bußgeld belegt werden. Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) stellte sich inhaltlich hinter den Antrag („Ich möchte nicht, dass auf unseren Weinfesten Cannabis konsumiert wird“), verstand ihn aber eher als Appell an die Verwaltung. Denn diese arbeite bereits intensiv daran, wie sie mit diesem Bundesgesetz umgehen könne. Es werde eine Allgemeinverfügung für jedes Fest und jede Kerwe erlassen, das für ein Verbot sorge, so Weigel. Aus seiner Sicht sei der CDU-Antrag somit erledigt, „weil eh das kommt, was da drin steht“. Herber bestand auf einer Abstimmung, „damit das Stimmungsbild bekannt wird, wer fürs Kiffen ist und wer nicht“. Florian Hofmann (Grüne) meinte: „Die CDU ist und bleibt eine Verbotspartei.“ Pascal Bender begründete das Nein der SPD damit, „dass Weigel gesagt hat, was die Verwaltung vorhat, das reicht“.