Von Freitag bis Montag, 12. bis 15. August, feiert Duttweiler sein Weinfest der Freundschaft. Deshalb gibt es Änderungen im Busverkehr. Laut Stadtverwaltung kann der Ortsteil am Freitag und Samstag ab 15 Uhr sowie am Sonntag und Montag ganztägig nicht angefahren werden. Das bedeutet, dass auf der Linie 507 in Duttweiler die Haltestellen „Gemeindehaus“, „Kirche“, „Kalkbergstraße“ und in Geinsheim die Haltestellen „Duttweiler Straße“ und „Kirche“ entfallen. Als Ersatzhaltestelle dient in Duttweiler „Abzweigung Duttweiler“ und in Geinsheim „Geitherstraße“.

Neue Krone

Eröffnet wird das Kerwetreiben am Freitag um 19 Uhr. Dabei wird die neue Weinprinzessin Annika I. gekrönt. Das Besondere in diesem Jahr: Es gibt eine neue Krone, die die bisherige aus dem Jahr 1963 ersetzt. An Entwurf und Umsetzung waren mehrere Experten beteiligt.