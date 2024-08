Zum 79. Mal feiert Duttweiler am Wochenende sein Weinfest der Freundschaft. Um 19 Uhr wird das Fest am Dorfplatz eröffnet. Dabei ist ein prominenter Gast, der vielen aus dem Fernsehen bekannt sein dürfte: Hans-Joachim Heist alias Gernot Hassknecht aus der „heute-show“ des ZDF.

Die Stippvisite des bekannten Schauspielers, der mit seinen regelmäßigen Zornesausbrüchen jeweils zum Ende seines Auftritts zu einem der Stars der Satiresendung geworden ist, hat einen besonderen Grund. Hans-Joachim Heist gehört der Stadtverordnetenversammlung der südhessischen Pfungstadt an und ist dort Stadtrat für Kultur, Sport und Ehrenamt. Mit Pfungstadt besteht seit etwa 1963 eine Patenschaft, die aber bislang nicht offiziell in einer Urkunde besiegelt ist. Das wird nun nachgeholt: Die über 60-jährige Verbindung wird nun zu Papier gebracht. Aus Pfungstadt kommen dazu der Stadtverordnetenvorsteher Oliver Hegemann sowie Hans-Joachim Heist, um die entsprechenden Unterschriften zu leisten. Zudem wird die 76. Duttweilerer Weinprinzessin von der amtierenden Pfälzische Weinprinzessin Hanna Spies gekrönt. Der Musikverein Lachen-Speyerdorf begleitet die Eröffnung.

Am Freitagabend spielt „Lucky Random“ beim Ausschank des VfL Duttweiler, und DJ JJ legt im Weingut Lagas auf. Am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es Livemusik im Weingut Rösch: Simon Wild, der aus dem Fernsehen bekannte Musiker und Entertainer, sorgt mit seiner Steirischen Harmonika für Stimmung. Der Sonntag beginnt mit einem Weißwurst-Frühstück im Ausschank von „Sunshine“, später spielt um 13 Uhr das Mark-Seelinger Duo. Am Sonntagabend um 20.30 Uhr stehen die Duttweilerer Abendgesänge von Cantuccini in der katholischen Kirche St. Michael auf dem Programm. Am Montag ab 11 Uhr ist beim VfL traditionelles Dampfnudelessen. Anders als bisher haben die Duttweilerer Landfrauen ihren Waffel-Stand direkt am Dorfplatz.