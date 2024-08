Die Pfälzische Weinprinzessin Hanna Spies hat gemeinsam mit der Duttweilerer Hoheit Eva Winkelmann am Montag zwar auch zur Schere gegriffen. Beim offiziellen Start der Lese im Weingut Mohr-Gutting war natürlich aber auch der Vollernter im Einsatz. 80.000 bis 100.000 Liter Federweißen produziert das Bioweingut pro Jahr – am Anfang der Lese vor allem aus zugekauften Trauben der frühen Rebsorten Solaris oder Ortega, wie Betriebsleiterin Simone Gutting im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet. Der von Ende August bis Ende Oktober angebotene Bitzler sei so etwas wie das Steckenpferd des Betriebs. Das Lesegut, das heute im Weingut angekommen sei, habe eine „super Qualität“. Mit Blick auf die weitere Lese hofft Gutting jetzt auf passendes Wetter in den kommenden Wochen. „Bis vor Kurzem gab es ja noch keine stabile trockene Phase“, sagt sie.