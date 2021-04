Der Weincampus Neustadt informiert am Donnerstag über seine Studiengänge. Aufgrund der Corona-Pandemie finden alle Angebote nur digital statt. 200 Studenten gibt es am Weincampus. Möglich sind das vierjährige duale Bachelor-Studium Weinbau und Oenologie mit 24-monatiger Winzerausbildung und das dreijährige Bachelor-Studium Weinbau und Oenologie im Anschluss an eine Winzerausbildung. Außerdem werden alle Interessierten über den berufsbegleitenden und englischsprachigen MBA-Studiengang Wine, Sustainability & Sales beraten. Zudem gibt es Informationen über den dualen Masterstudiengang Weinbau und Oenologie. Der Infotag wird als Zoom-Session online präsentiert und startet am Donnerstag um 13 Uhr mit einer Vorstellung des Weincampus. Dabei werden dessen Einrichtungen gezeigt. Zudem stellen sich die Ansprechpartner vor. Es gibt auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wer Interesse an den Präsentationen hat, bekommt im Vorfeld die Details zur Einwahl. Anmeldungen sind möglich unter www.weincampus-neustadt.de.