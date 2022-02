Der Weincampus in Mußbach wird in diesem Jahr drei Termine anbieten, bei denen sich Interessierte über das Studienangebot informieren können. Los geht es am 3. März. Beim Termin Anfang März wird an die vergangenen beiden Jahre angeknüpft, als es bei digitalen Veranstaltungen ebenfalls darum gegangen war, virtuell Campusluft zu schnuppern. Am Donnerstag, 3. März, startet um 16 Uhr ein Livestream aus der Weincampus-Bibliothek. „Wir möchten den Interessierten ihren zukünftigen Studienort so lebendig wie möglich präsentieren“, erklärt Professor Dominik Durner. „Daher haben wir uns für ein interaktives Format entschieden, indem wir durch Gespräche mit Kooperationsbetrieben, Studierenden und dem Weincampus-Team unser Angebot vorstellen. Über den Chat sind alle Zuschauer eingeladen, sich am Austausch zu beteiligen.“

Während der Veranstaltung werden das vierjährige duale Bachelor-Studium Weinbau und Oenologie mit 24-monatiger Winzerausbildung und das dreijährige duale Bachelor-Studium Weinbau und Oenologie im Anschluss an eine Winzerausbildung vorgestellt. Die anderen Infotage sind für den 6. April und 1. Juni geplant. Weitere Informationen unter www.weincampus-neustadt.de.