Für sein Fachbuch „Nachhaltiges Unternehmertum – Strategisches Management am Beispiel der Weinbranche“ ist Marc Dreßler, Professor am Weincampus in Mußbach, in Bordeaux von der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) geehrt worden. Die OIV hat Dreßlers Buch mit einer „besonderen Erwähnung“ in der Kategorie „Vitivinicultural Economy“ ausgezeichnet. In diesem Jahr wurden 60 internationale Publikationen unter die Lupe genommen, 15 erhielten einen Preis und neun eine besondere Erwähnung.