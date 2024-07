Studenten des Mußbacher Weincampus erkunden Anbaugebiete in Spanien und sind von Gastfreundschaft begeistert.

Wie arbeiten Winzer im Ausland? Welche Bedingungen haben sie? Was kann man für die Pfalz lernen? Mit solchen Fragen haben sich 19 Studenten des Weincampus befasst, die in Spanien unterwegs waren.

Jonas Müller ist Versuchskellermeister und wissenschaftlicher Assistent am Weincampus. Gemeinsam mit seiner Frau Martha Wicks-Müller, wissenschaftliche Assistentin Sensorik am Weincampus, organisiert er die im Lehrplan verpflichtende Exkursion. Vergangenes Jahr war Portugal das Ziel, dieses Mal Spanien. Der Blick über den Tellerrand sei extrem wichtig, betont Müller.

Er war schon von den Vorbereitungen begeistert. Denn bei der Messe Prowein in Düsseldorf hat Müller im Frühjahr Kontakte zu renommierten Weingütern geknüpft. „Unsere Ziele waren Weingüter, die für eine sehr hohe Qualität stehen und zu denen man sonst nicht so kommt.“ Seine Gesprächspartner seien für seine Anfragen sehr offen gewesen und hätten die Besuche gerne ermöglicht. Müller fand die Bandbreite faszinierend – von ganz ehrwürdigen, klassischen Gebäuden bis hin zu futuristischen Neubauten. Was Müller besonders begeistert hat: „Die Kombination von solchen Weingütern mit toller Gastronomie. Das war eine ganz besondere Gastfreundschaft – uns gegenüber, aber generell für die Besucher und Gäste dort.“

Wechsel bei Rebsorten

Aber Genuss und Erleben waren für die Neustadter Studenten natürlich nur eine Seite der Medaille. Es ging auch ganz konkret um Fragen des Weinanbaus. In der Region Rioja schauten sich die Neustadter an, wie ein ganz altes Weingut in seinem Umfeld arbeitet, aber auch, wie ein Winzer in einem topmodernen Betrieb arbeitet – zumal dieser sogar auf Bioanbau setzt.

Als Spezialthema stand Sekt auf dem Plan: Dazu gab es Besuche in der Cava-Region bei zwei sehr großen Gütern. „Die produzieren zwei Millionen Flaschen im Jahr. Deren Hauptwettbewerber ist der Champagner“, erklärt Müller.

Die Trockenheit in Spanien nehme zu und sei auch für alle besichtigten Weingütern ein großes Thema, sagt Müller: „In manchen Gegenden kommt der Weinbau sogar ans Limit.“ Die Winzer setzen daher immer mehr auf Rebsorten, die auch mit extremer Trockenheit zurechtkommen – anstelle von Tempranillo werde in ganz heißen Gebieten nun Genache angebaut. „Auch das Erziehungssystem der Reben ist entsprechend angepasst.“ Man setze auf viele alte Reben, die ganz tief wurzeln.

Die angehenden Pfälzer Winzer könnten von solchen Beobachtungen und Erklärungen sehr viel lernen. Zumal es den Spaniern gelungen sei, trotz der ausgeprägten Trockenheit qualitativ sehr hochwertige Weine zu produzieren. Diese Qualitätsorientierung sei auch ein Vorbild für Deutschland, ist Müller überzeugt. „Wir haben dort ganz deutlich gesehen, wie extrem alles wird.“