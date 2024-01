Der Bachelor-Absolventenjahrgang 2023 am Weincampus in Mußbach hat seine Abschlussfeier genutzt, um Spenden für den Förderverein Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen zu sammeln. Den Absolventen sei es wichtig gewesen, nicht nur ausgelassen zu feiern, sondern auch an die Menschen zu denken, die unter einer schweren Krankheit leiden. Der Förderverein unterstütze viele Kinder und deren Familien im Kinderhospiz. Die Abschlussfeier fand im Herrenhof in Mußbach statt. Das gesamte Eintrittsgeld wurde für die Spende gesammelt: Insgesamt kamen 1000 Euro zusammen. Ende der Woche werden Absolventinnen das Geld direkt im Hospiz übergeben.