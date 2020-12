Die Weinbruderschaft hat dem Sozialfonds der Martin-Luther-Gemeinde in Neustadt 1000 Euro gespendet. Den Fonds hat die Kirchengemeinde eingerichtet, um Menschen in sozialen Brennpunkten in den Stadtteilen Winzingen, Branchweiler und Böbig zu unterstützen. „Die Not trifft besonders Familien mit vielen Kindern, die mit wenig Geld auskommen müssen, auf engstem Raum leben und bei denen staatliche Hilfe aus unterschiedlichen Gründen kaum ankommt“, berichtet Elke Jung von der Gemeinde. „Auch wenn wir dieses Jahr keine Einnahmen durch eine Adventsveranstaltung haben, wollen wir dennoch unserer sozialen Verantwortung nachkommen“, sagte Weinbruderschaft-Ordensmeister Oliver Stieß bei der Scheckübergabe.