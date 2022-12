Die Weinbruderschaft der Pfalz hat bei der Adventsrunde in der Gimmeldinger Meerspinnhalle, die nach mehreren Jahren erstmals wieder stattfand, 2500 Euro für ein Kulturzentrum in Bolivien gesammelt. Rund 150 Personen waren zu dem Abend gekommen, an dem die Partnerschaft von Gimmeldingen zur bolivianischen Provinz Ayopaya und dem Kulturzentrum der Stadt Independentia im Mittelpunkt stand. „An Weihnachten soll es für Menschen überall auf der Welt hell werden“, betonte Oberkirchenrätin Marianne Wagner, als sie ein Foto einer bolivianischen Lehmhütte mit Strohdach ohne elektrischen Strom präsentierte. Sichtbares Zeichen der Verbindung sind die Figurengruppe des bolivianischen Künstler Fernando Crespo vor der Laurentiuskirche, bolivianische Feste in Gimmeldingen sowie Unterstützungsfahrten. Die nächste findet in wenigen Wochen statt, auch Staatssekretär Matthias Frey und Wagner wieder daran teilnehmen.