Die Weinbiet Manufaktur in Mußbach bringt eine neue Eventreihe an den Start: Los geht es mit der After-Work-Party am Freitag, 23. Februar, in der Lutwitzihalle an ihrem Kelterhaus (An der Eselshaut 32). Die Veranstaltung findet von 19 Uhr bis Mitternacht statt, der Eintritt ist kostenfrei. Für Musik sorgt der SWR3-DJ Beatbreakers, der laut Ankündigung mit einer vielfältigen Mischung aus Mixed Music, EDM, Charts, Electro Pop und House unterhält. Randy’s Foodtruck sorgt für das leibliche Wohl. Die Winzer der Weinbiet Manufaktur präsentieren ihre Weine und Sekte. Die Veranstaltung soll laut Mitteilung die erste After-Work-Party der neuen Eventreihe „Kelterbeats @ Weinbiet“ für Weinliebhaber, Musikenthusiasten und Genießer werden.