Früher wurde das Federweißerfest in der Weinbiet Manufaktur in Mußbach im Herbst gefeiert – als die Trauben für den neuen Wein im Vergleich zu heute Wochen erst später gelesen wurden. Dass es aber auch schon im Hochsommer funktioniert, haben die Veranstalter und die Gäste am vergangenen Samstag am Kelterhaus wieder bewiesen. Und sie tun es noch bis einschließlich 24. Oktober, denn so lange dauert das Weinfest. Natürlich werden im Hof der Weinbiet Manufaktur auch Schorle- und andere Weine sowie Antialkoholisches angeboten. Für Essen sorgt die Mußbacher Winzerstube. Geöffnet ist immer dienstags bis freitags von 14 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von jeweils 11 bis 21 Uhr. Jeden Samstag gibt es Livemusik.