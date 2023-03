Nochmal neu durchstarten und etwas Neues wagen will Carina Weiß mit ihrem Kosmetikinstitut „Weinbiet Cosmetic“ in Gimmeldingen. Obwohl Kosmetikerin schon als junges Mädchen ihr Traumberuf war, ließ sie sich zu einer für ihre Eltern „vernünftigeren“ Berufswahl drängen.

In der Mitte des Lebens, hat sie sich ihren Jugendwunsch doch noch erfüllt und ihre Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin vor einigen Jahren nachgeholt, um sich jetzt mit dem eigenen Institut in die Selbstständigkeit zu wagen. Für die Enddreißigerin haben sich aktuell gerade verschiedene Faktoren passend zusammengefügt, sodass diese Entscheidung für sie eigentlich nur folgerichtig war.

„Meine Tochter ist mittlerweile so gut wie erwachsen, und die Familie stand vor der Entscheidung, was mit dem oberen Stockwerk des Anwesens in der Hainstraße 41 passieren sollte, als ich mit meinem Vorschlag, dort ein Kosmetik-Institut einzurichten bei all meinen Familienmitgliedern auf offene Ohren stieß“, erzählt sie.

Name des Hausbergs

Mittlerweile ist die umfangreiche Renovierungs- und Umbauphase abgeschlossen. „Ein gutes Jahr hat das gedauert, weil mal die Handwerker gefehlt haben, ein anderes Mal das Material nicht lieferbar war“, erzählt Weiß von der nicht einfachen Renovierungszeit. Die Mühen haben sich gelohnt. Heute kann sie durch offene, helle stilvoll gestaltete Räume führen, in denen sich Kundinnen und Kunden wohlfühlen sollen. Großformatige Kunstwerke der Königsbacher Künstlerin Kim-Britt Eigenberger geben den Räumen eine individuelle Note. „Das ist mir das Wichtigste, dass jede Frau und jeder Mann, die zu mir kommen, quasi einen Miniurlaub hier genießen können“, erläutert die Inhaberin ihre Geschäftsphilosophie.

Gesichts- und Körperbehandlungen ebenso wie kosmetische Hand- und Fußpflege und Wellnessmassagen stehen auf dem Programm – jeweils in eigenen Räumlichkeiten. Auch eine schonende, nicht-invasive Anti-Aging-Behandlung, das sogenannte Micro-Needling zählt zu den Behandlungsangeboten. Nach eventuellen Ganzkörper-Peelings steht für die Kundinnen eine separate Dusche zur Verfügung. Die Inhaberin hat bei der Umgestaltung an alles gedacht, auch an einen eigenen Raum mit Edelstahl Einrichtung zur Desinfektion und Reinigung der benutzten Geräte.

Den Namen „Weinbiet Cosmetic“ für das Institut hat Weiß aus Heimatverbundenheit gewählt. „Schließlich ist das Weinbiet unser Hausberg, der sich gleich hinter uns erhebt“, erklärt sie. Im Zusammenspiel mit der Ferienwohnung „Haus zum Weinberg“ im Erdgeschoß hofft sie auf gewisse Synergieeffekte. „Hotels gibt es ja schon viele mit Kosmetik- und Wellnessbehandlungen. Also warum sollte das nicht auch zusammen mit Ferienwohnungen funktionieren“, fragt sich Weiß. Ihre Liebe zum Detail zeigt sich sogar in ihren neu gestalteten Visitenkarten, die eine Abbildung des Hausbergs Weinbiet zeigen, bei dem der Sendeturm durch ein aufgestelltes Wimpernbürstchen symbolisiert wird. Die offizielle Eröffnung ist bei einem Tag der offenen Tür am 1. April von 13 bis 18 Uhr mit Sekt und Häppchen.