Als Spaziergang bei Hitze, mit Lektüre und Wein unter Bäumen, war die Freinsheimer „Poetische Weinbergwanderung“ etwas für Genießer. Einmaliges Ziel: der Hahnenplatz.

„Was für die Dürkheimer der Wurstmarkt ist, war für die Freinsheimer das Hahnenfest“, erinnert der Winzer Hans-Dieter Reibold, auf dessen Musikantenbuckel die literarische Wanderung für gewöhnlich führt. Mit einem monumentalen Hahn und einem großen Umzug raus aus den Mauern zum Festzelt auf dem südwestlich gelegenen Hahnenplatz, war es alljährlich an Pfingsten der kulturelle Höhepunkt der kleinen Stadt. Bis 1990, als einschneidende Entwicklungen nicht nur im Osten Deutschlands Geschichte machten, sondern auch das Freinsheimer Altstadtfest erstmals das Hahnenfest ablöste.

Im Rahmen des Literaturfestivals „Literarische Lese“ sollten in der Veranstaltung „Geschichten von Freinsheim: Die Welt meines Dorfes“, am 27. Mai im Von-Busch-Hof, ausführlich weitere Erinnerungen an das Hahnenfest wachgerufen werden. „Nichts ist von Bestand, aber vielleicht kommt mal alles wieder“, sagt Reibold, der am Pfingstmontag auf dem inzwischen von jungen Kastanien bestandenen Hahnenplatz eigens ein Stück Wiese gemäht sowie Tische und Bänke aufgestellt hat. Immerhin gebe es Initiativen, die das alte Fest wiederbeleben möchten. „Dass Sie nicht so trocken dasitzen“ und angesichts der Sommerhitze im Mai hat er für die rund 30 Weinbergwanderer genügend erfrischendes Wasser mitgebracht, und damit „das Wasser net ganz so nackig schmeckt“, Riesling, Rosé und Sauvignon Blanc aus dem eigenen Weingut.

Hasan Özdemir: „Heim Freins“ – wie schön

Den Weg dorthin, vom Retzerpark neben der Stadtbibliothek durch die Freinsheimer Hauptstraße, vorbei an der ehemaligen Bäckerei Trump, über den Oschelskopf bis zum ehemaligen Festplatz, geht der einheimische Dichter Hasan Özdemir voraus, der Initiator der Literarischen Lese. „Heim Freins“ heißt das erste Gedicht, das er vorträgt, das den Ort und seine Umgebung beschreibt, durch den die Teilnehmer ziehen: „Maulbeerbaum im Barockgarten, am Eisentor Oliven, Feigen an der Stadtmauer, (...) draußen Weinberge, Äpfel, Pflaumen und Kirschbäume – wie schön.“

Wo immer Schatten ist, bietet sich die Gelegenheit, Lyrik zu lesen und ihr zu lauschen. „Fragmente aus der Unruhe“, seinen neuesten Gedichtband, hätte der pfälzisch-türkische Autor gerne vorgestellt, hält aber nur die Druckfahnen in den Händen, weil es das Buch noch nicht gibt. In den nächsten Tagen werde er erfahren, wann es veröffentlicht wird, verspricht Özdemir. Drei Jahre habe er daran gearbeitet. Der neue Band werde, ähnlich Kapiteln, verschiedene „Hefte“ enthalten. „Ein türkisches, ein palatinisches, ein anatolisches, ein ligurisches und ein aphoristisches“, zählt der 62-Jährige auf und liest ein paar Auszüge vor. „Sie kommen auch dran“, verspricht er den „poetischen“ Mitwanderern und bittet einzelne, seine dichte Lyrik vorzutragen. „Das will ich hören und fühlen, das ist immer so schön auch für mich.“

Stipendiaten im Künstlerhaus Edenkoben lesen

„Im Hahnen“ warten neben dem Wein Julia Pfeifer und Lea Streisand, zwei der derzeit fünf Stipendiaten im Künstlerhaus Edenkoben. Erstaunt zeigt Erstere sich, wie „unerschrocken und sportlich“ die Teilnehmer sind, die in der Mittagssonne den Weg auf sich genommen haben, um sie beide lesen zu hören. Die 31-Jährige aus Dernbach im Landkreis Neuwied hat das „Landeskind“-Stipendium und liest aus ihrem fast vollendeten, ersten Jugendromanprojekt „Das Wetter im Zimmer“, das sie derzeit zu Ende bringt. Wenn Edenkoben, die Pfalz und das Wetter sie nicht zu sehr abhielten, wie sie einschränkend anmerkt. Sie sei stets dankbar, wenn das Wetter sie nicht nach draußen locke und so von der Arbeit abbringe. „Das tut dem Roman gut.“

Die Berlinerin Lea Streisand pflichtet ihr bei. „Wenn man hier in der Mittagshitze draußen rumläuft, dann hat man das Gefühl, man stapft durch einen Honigtopf“, sagt sie. „Es ist ein bisschen anstrengend, aber es riecht gut.“ Besonders im Vergleich zu Berlin, meint die 46-Jährige, „wo auch so ’ne Temperaturen sind, wo man aber einfach nur denkt: Wo ist meine Gasmaske?“ Die Autorin aus Pankow stellt ihr jüngstes Buch „Berlinerisch – Watt denn, icke?“ vor, das im Dudenverlag veröffentlicht wurde. Ein Dialekt, nein, ein Metrolekt, wie sie erklärt, weil er nicht natürlich gewachsen, „sondern zusammengeschustert ist“, den sie auch in Freinsheim nicht abstellt. Tatsächlich findet die Pfalz derzeit auch in ihrer wöchentlichen Hörfunkkolumne „War schön jewesen“ beim RBB-Sender Radio Eins statt (nachzuhören auf radioeins.de).

Ganz aktuell von ihrem Aufenthalt in Edenkoben und Freinsheim berichtet sie dort, schnoddrig-berlinerisch vom mächtigen Culture-Clash zwischen Hauptstädterin und Hiesigen, von der Metropole und von der Pfalz, „wo die Welt noch in Ordnung ist und die Luft sauber, und die Menschen freundlich sind und so viel mehr Zeit haben als in Berlin“.