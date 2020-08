Die Gimmeldinger Gästeführer laden wieder jeden Mittwoch und Samstag um 15 Uhr zu einer Führung mit dem Thema „Von der Traube zum Wein“ ein. Vom Gimmeldinger Kirchplatz führt die kleine Wanderung entlang namhafter Weinlagen zu einem Weingarten mit den zwölf wichtigsten Rebsorten der Region. Weiter geht es zu einem Geotop, das den Charakter der Gimmeldinger Weine maßgeblich beeinflusst. Unterwegs erfahren sie vieles über den Wein, die Arbeit des Winzers im Wingert und im Keller, über die Schädlingsbekämpfung und Gründüngung. Die Führung endet am König-Ludwig-Pavillon bei einem Gläschen Wein. Die Führungen finden bis zum 30. September statt. Preis pro Person: 7,50 Euro inklusive Wein, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0151/44534147 oder per E-Mail an gaestefuehrer.gimmeldingen@gmail.com.