Die Weinbiet Manufaktur aus Mußbach veranstaltet am Freitag, 28. Juni, im Kelterhaus einen Abend, der Wein und Musik verbindet. „Kelterbeats @ Weinbiet“ lautet das Motto am 28. Juni ab 19 Uhr. Für die Musik sorgt SWR-3-DJ Beatbreakers. Die Weinbiet Manufaktur bietet ihre Weine an, außerdem macht Randy’s Foodtruck Station am Kelterhaus. Das Besondere: Neben weißer Dekoration sollen auch alle Gäste weiß gekleidet erscheinen. Somit soll mit Schwarzlicht eine besondere Stimmung entstehen. Tickets für den Abend kosten zehn Euro und gibt es im Vorverkauf unter https://shop.weinbiet.de.