Wie können sich Winzer in wirtschaftlich schwierigen Zeiten am Markt behaupten? Um diese Frage ging es am Mittwochvormittag bei den Pfälzischen Weinbautagen im Neustadter Saalbau. Dabei wurden den Winzern durchaus auch die Leviten gelesen.

Marc Dreßler, Professor für Betriebswirtschaftslehre am Weincampus in Neustadt, nahm seine Zuhörer im voll besetzten Saalbau mit auf eine unbequeme Reise. Denn bei den Pfälzischen