Erstmals in der 74-jährigen Geschichte der Pfälzischen Weinbautage wird die wichtigste Fachtagung für Winzer live im Internet übertragen.

Am 19. und 20. Januar können Winzer, Kellermeister und alle, die sich für Wein interessieren, der Veranstaltung auf www.weinbautage-pfalz.de folgen. Wie der Veranstalter mitteilt, stehen 15 Vorträge rund um Themen wie „Weinbau in Coronazeiten“ oder „Weinbergsbewässerung in Zeiten des Klimawandels“ auf dem Programm. Die Podiumsdiskussion bietet einen Einblick in die aktuelle Weinbaupolitik und das neue Weinrecht. Wie immer gibt es bei den Weinbautagen eine Weinprobe, diesmal zum Thema „Die hohe Kunst des Verschnitts – Möglichkeiten und Chancen von Cuvées“ – ebenfalls online. Dafür wurden im Vorfeld mehr als 300 Pakete gepackt und mit jeweils acht von Hand befüllten Fläschchen verschickt.

Während der Übertragung gibt es einen Live-Chat, der von dualen Studierenden Weinbau und Oenologie moderiert wird. Damit sollen Publikum und Referenten die Möglichkeit bekommen, sich untereinander auszutauschen.