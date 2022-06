Der Wein-und Steinlehrpfad oberhalb von St. Martin wird beim „Wein-Weg“ am kommenden Freitag, 10. Juni, 18 bis 23 Uhr, und am Samstag, 11. Juni, 17 bis 23 Uhr, zur Genussmeile: In den Weinbergen entlang des Lehrpfads mit Ausblick auf den Ort und die Rheinebene haben die ortsansässigen Winzer Stände aufgebaut, an denen ungefähr 56 Weine aus 20 verschiedenen Rebsorten probiert werden können. Für die kulinarischen Genüsse sorgen verschiedene Gastronomen: Neben badischen Brotfladen gibt es Spieß, Bratwürste, Quiche, Flammkuchen, Saumagen, Brezeln und diverse Kuchen und andere Nachtische. Diverse Aussteller präsentieren ihre Waren. Am Freitag begleiten die Weinschlauchdudler aus St. Martin die Aktion mit Blasmusik. Der Beitrag für die Weinverkostung beträgt 20 Euro für einen Tag und 30 Euro für zwei Tage. Hinzu kommt noch ein Glaspfand. Weitere Informationen gibt es unter www.weinbauverein-sankt-martin.de.