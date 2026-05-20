Der einstige Weinprobierstand, der jetzt „Weinkistl“ heißt, ist schon seit Anfang Mai geöffnet. Doch es gab und gibt auch Kritik an dem Stand.

Nur ein Steinwurf entfernt vom Marktplatz hat die Stadt Deidesheim gemeinsam mit dem Winzerverein einen Treffpunkt wieder belebt, der in den vergangenen Jahren fast in Vergessenheit geraten ist: den Weinprobierstand. Ziel ist es zum einen, die Deidesheimer Weinkultur bei den Besuchern wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken, zum anderen den Einheimischen einen geselligen Treffpunkt zu bieten. Dafür hat der Winzerverein den bisherigen Holzstand demontiert und an der gleichen Stelle eine „umgedrehte Weinkiste“ in Großformat errichtet. Zuvor mussten die energietechnischen Voraussetzungen für das Projekt geschaffen werden.

Dafür investierte der älteste Winzerverein der Pfalz eine mittlere fünfstellige Summe und räumte zugleich den örtlichen Vereinen und Gruppen die Möglichkeit ein, an den Wochenenden den Ausschank zu übernehmen. Die Baupläne waren im vergangenen Jahr von der Kreisverwaltung als unterer Bauaufsichtsbehörde genehmigt worden, zuvor hatte der Winzerverein mit der Stadt einen Gestattungsvertrag unterzeichnet. Darin wurde unter anderem auch die Nutzung der Toilettenanlagen im näheren Umfeld der Bahnhofstraße geregelt. Auf Nachfrage bestätigte Stadtbürgermeister Dieter Dörr, dass die Gruppe oder das Team, das am jeweiligen Wochenende das „Weinkistl“ betreibt, auch einen Schlüssel zu den Toilettenanlagen im Schlossgraben habe.

„Erhebliche“ Abweichungen?

Dennoch lief im Vorfeld der Eröffnung des Weinprobierstands nicht alles nach Plan. So kritisierten die Grünen im Stadtrat Ende April, dass der Bau des „Weinkistls“ in „Bildern und Maßen erheblich“ von den im Rat vorgestellten Planungen abweiche. Das Konzept war am 25. März vergangenen Jahres vom Rat verabschiedet worden. Der neue Stand sollte laut Stadtratsunterlagen auf einer Grundfläche von 7,40 mal 4,30 Metern errichtet werden, die Wandhöhe war mit 3,20 Meter angegeben worden. Die Grünen forderten, dass die „Weinkiste“ nachträglich so hergerichtet werde, wie sie im Bauantrag beschlossen worden war. Der Stadtrat lehnte den Antrag jedoch mit großer Mehrheit ab. Damit habe das Gremium „die Weinkiste unter Auflagen vor ihrem Abriss bewahrt“, wie Herbert Latz-Weber von der Fraktion der Grünen es formulierte.

Die Kreisverwaltung hat unterdessen festgestellt, dass die Abweichungen keineswegs „erheblich“, sondern nur geringfügig sind – wobei die Zahlen der Behörde sich auch leicht unterscheiden von denen der Skizze, die im März 2025 Teil der Stadtratsunterlagen war. Der Stand hat nach Angaben der Kreisverwaltung jedenfalls die Maße 7,23 mal 4,32 mal 3,20 bis 3,25 Meter – die Kreisverwaltung sieht somit keinen Anlass, bauaufsichtlich einzuschreiten. Dass die Höhe zwischen 3,20 und 3,25 variiert, liege daran, dass das Gelände leicht abfallend ist.

Die Deidesheimer Verwaltung und die Stadtspitze waren wegen möglicher Abweichungen dennoch im Gespräch mit dem Winzerverein – bereits vor dem Antrag der Grünen. Dies bestätigte auf Nachfrage auch der Geschäftsführer des Winzervereins, Steven Kärgel. In der Folge einigten sich Stadtrat und Verwaltung auf „optische Nachbesserungen“. Vorgeschlagen wurden unter anderem die Erweiterung der Holzverkleidungen an der Frontseite und an den seitlichen Bereichen sowie Holzaufsätze auf dem Dach. Ziel war es, die geplante Optik einer Weinkiste deutlicher hervorzuheben. Die Änderungen sind nach Auskunft der Verwaltung mittlerweile umgesetzt worden. Geprüft werden soll noch einmal die Werbefläche. In einer der kommenden Sitzungen soll dann nochmals über den aktuellen Stand der Nachbesserungen gesprochen werden.

Anderer Slogan gewünscht

Von Besuchern war zu hören, dass man sich statt des Schriftzuges „Winzerverein Deidesheim“ etwas „Originelleres“ gewünscht hätte, etwas, das die Idee der Weinkiste aufgreift. Etwa einen Slogan wie „Wein aus deutschem Lande“ oder „Wein schenkt Freude“.

Die Optik ist nicht der einzige Kritikpunkt. Verschiedenen Gastronomen rund um den Marktplatz schmecken die Öffnungszeiten nicht. Die „Weinkiste“ darf nicht nur an den Wochenenden, sondern bereits freitags öffnen, vor Feiertagen, die auf einen Donnerstag fallen (Christi Himmelfahrt, Fronleichnam) sogar schon am Mittwoch. Darüber sei sie überrascht gewesen, kommentierte auf Anfrage Luisa Hahn, Chefin des Hotel-Restaurants Deidesheimer Hof. „Wir sind bisher von einer Öffnung von Freitag bis Sonntag und das bis 19 Uhr ausgegangen.“ Der Weinprobierstand sei indes inzwischen bis 21 Uhr geöffnet und vor den Feiertagen schon ab Mittwochnachmittag.

Grundsätzlich, so Hahn weiter, sei nichts gegen den Weinprobierstand einzuwenden, solange der Betrieb „gesittet“ ablaufe. „Wenn es aber in den Abendstunden zu großen Menschenansammlungen kommt, dann sind Lärmbelästigungen zu Lasten unserer Hotelgäste und der Anwohner nicht ausgeschlossen.“ Außerdem wurde moniert, dass bei starkem Andrang die Durchfahrt der Bahnhofstraße zum Hof des Restaurants Deidesheimer Hof sowie zur Schloßstraße erschwert sei. Stadtbürgermeister Dieter Dörr (CDU) weist indes darauf hin, dass auf der Bahnhofstraße ohnehin nur maximal zehn km/h gefahren werden dürfe. Eine „ergänzende verkehrstechnische Regelung“ sei daher nicht vorgesehen.

Info

Das „Weinkistl“ wird am Pfingstsonntag, 14 Uhr, offiziell eröffnet.