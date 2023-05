Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jedes Jahr an der Diedesfelder Kerwe rückt der alte Rathausbrunnen wieder in den Mittelpunkt des Dorfgeschehens. Dann fließt Wein statt Wasser. Der Freiweinausschank am Brunnen ist ein schönes Beispiel, wie Altes mit Neuem verbunden wird.

Immer am ersten Kerweabend kurz nach der offiziellen Eröffnung dreht Wilfried Schwarzweller den Hahn am alten Rathausbrunnen auf. Dann stehen schon viele Gäste mit leeren Weingläsern in