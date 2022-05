Am Samstag stellt der Neustadter Verein Pfalz.Herz-Wein in der Wein Manufaktur in Mußbach seinen zweiten Jahrgang vor. Wie schon 2021 kommt der Erlös einem guten Zweck zugute.

Was bei Weingütern meist als Jahrgangspräsentation bekannt ist, nennt der Verein Pfalz.Herz „Wein Release 2021“. Inhaltlich gibt es dabei wohl nur den Unterschied, dass im Gegensatz zu einem Weingut bei der Wein-Release am Samstag in Mußbach ein Unikat präsentiert wird: der kürzlich auf Flaschen gefüllte zweite Jahrgang des in Eigenregie erzeugten „Pfalz.Herz-Weins“.

Wie bei der Premiere im vergangenen Jahr hatten die Vereinsmitglieder zahlreiche Unterstützer, die dabei halfen, dass bei der Präsentation ein Wein der Rebsorte Muscaris ausgeschenkt und verkauft werden kann. Muscaris ist eine aromatische Rebsorte mit intensivem Bouquet. Der Pfalz.Herz-Wein ist laut den Machern halbtrocken ausgebaut, hat aber eine ausgewogene Säure und erscheint dadurch sehr frisch und fruchtig.

Drei Termine für Weinproben

„Wir wollen unseren Wein dieses Jahr bei einer kleinen kostenlosen Weinprobe persönlich vorstellen, dabei erzählen, wie er entstanden ist, und ihn direkt gemeinsam verkosten“, erzählt Alexander Ruck, vom Vorstand. Da der Platz im stimmungsvollen Philipp-Bassler-Keller der Weinbiet-Manufaktur begrenzt ist, können nur dreißig Leute gleichzeitig an der Probe teilnehmen. „Um möglichst vielen Interessierten eine Teilnahme zu ermöglichen, gibt es drei Zeitfenster um 16, 17 oder um 18 Uhr, zu denen man sich anmelden kann“, so Ruck. Wie 2021 stehen wieder 600 Flaschen zur Verfügung. „Letztes Jahr waren die 600 Flaschen ruck, zuck weg“, erinnert sich der junge Mußbacher.

Nach den Proben kann der Wein dann für zehn Euro je Flasche erworben werden. Der Pfalz.Herz-Wein wird nur bei dieser Gelegenheit exklusiv verkauft. Wer nicht an der Probe teilnimmt, kann ihn am Samstag zwischen 16 und 19 Uhr in der Manufaktur direkt kaufen.

Spenden für Ukrainer

Getreu dem Vereinsmotto „Aus der Pfalz – Für die Pfalz“ soll der Reinerlös aus dem Weinverkauf auch in diesem Jahr für eine gute Sache in der Pfalz verwendet werden. Vergangenes Jahr wurde der Erlös aus dem Weinverkauf für ein ökologisches Projekt verwendet: Auf dem Gemeindegebiet von Ellerstadt konnte durch das Anpflanzen junger Bäume ein eigener „Tiny Forest“, also ein winziger Wald, entstehen. Dieses Jahr werden die Einnahmen aus dem Verkauf Geflüchteten aus der Ukraine zu Gute kommen. „Wir wollen damit Menschen unterstützen, die bei uns in der Pfalz eine Zuflucht gefunden haben“, so Ruck.

Seit seiner Gründung 2017 konnte Pfalz.Herz e.V. durch zahlreiche und vor allem vielfältige Veranstaltungen mittlerweile insgesamt knapp 26.000 Euro erzielen, mit denen soziale und ökologische Projekte in der Pfälzer Heimat der Vereinsgründer unterstützt wurden.

Info

Anmeldung zur kostenlosen Weinprobe am Samstag, 7. Mai, 16 bis 19 Uhr, Weinbiet Manufaktur, An der Eselshaut 32, Mußbach, unter www.pfalz-herz.com/wein