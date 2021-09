Bei spätsommerlichem Wetter hat sich am Freitagnachmittag am Neumayer-Denkmal im Afrikaviertel eine illustre Runde getroffen, um eine große Weinkiste versandfertig zu machen. 70 Flaschen Wein und Sekt aus der Pfalz und Rheinhessen – darunter auch eine Spende des Afrika-Viertel-Vereins – machen sich nun auf den 14.000 Kilometer weiten Weg zu den Forschern in der Neumayerstation in der Antarktis. Georg von Neumayer war ein Forscher aus der Pfalz. Er hat in Neustadt gelebt.